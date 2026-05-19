Журналист Христофору: слова главы МИД Литвы о Калининграде говорят о его безумии

Москва19 мая Вести.Заявление министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса об атаке Североатлантического альянса на Калининград свидетельствует о его безумии. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, сложно поверить, что "литовские демократы" выступают за войну с ядерной державой.

Если его [Будриса] цель - заставить НАТО атаковать Калининград, то он просто безумен сказал Христофору

Он также обратил внимание, что риторика главы МИД Литвы созвучна с высказываниями главы европейской дипломатии Каи Каллас о борьбе с Россией. Как отметил Христофору, разница заключается лишь в том, что Будрис привлекает к этому НАТО, а не ЕС.

Ранее Будрис заявил, что НАТО обладает всеми необходимыми средствами, чтобы нанести удар по территории Калининграда. По его утверждению, блоку нужно показать свою готовность сделать это в случае конфликта.

Как подчеркивал глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, РФ применит неконвенциональное оружие, если НАТО попытается захватить Калининградскую область.