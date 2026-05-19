Москва19 мая Вести.В случае попытки напасть на Калининградскую область, Россия нанесет сокрушительный ответ всеми имеющимися средствами. Так первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести" прокомментировал заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса об атаке НАТО на Калининград.

Сенатор выразил предположение, что министр Будрис не понимает, что пытается спровоцировать одну из главных великих держав мира с ядерным и огромным военно-экономическим потенциалом.

Кто будет воевать за Калининградскую область? Литва что ли будет со своими пятнадцатью солдатами и одним БТРом, условно говоря. Он не понимает, что последует мгновенный удар, от которого никто не защитит ни Литву, ни Латвию, ни Эстонию. И я думаю, что вот такими темпами, такими заявлениями они просто подтолкнут нас к тому, чтобы наш российский анклав, который является Калининградской областью, превратился в территорию Российской Федерации, которая имеет прямую связь с Россией либо через союзника. Потому что есть вопросы, которые уже поднимал не раз наш президент. В случае попытки напасть на Калининградскую область, ответ будет сокрушительный всеми имеющимися средствами. Но это будет конец Литве как государству, чего бы не хотелось, потому что мы хотим жить в мире и согласии со всеми государствами Европы заявил Джабаров

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "русофобским лаем" заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о том, что с Россией якобы нельзя вступать в прямые переговоры, а также слова министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о том, что страны НАТО должны атаковать Калининград.