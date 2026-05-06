Картаполов: Россия жестко ответит в случае нападения НАТО на Калининград

Картаполов: Россия ответит неконвенциональным оружием на угрозы Калининграду Картаполов: Россия жестко ответит в случае нападения НАТО на Калининград

Москва6 мая Вести.Россия применит неконвенциональное оружие, если НАТО попытается захватить Калининградскую область, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью порталу "Абзац".

Страны НАТО вынашивают подобные планы, а также отрабатывают их в ходе учений, отметил Картаполов.

Внимательно следим за действиями альянса и готовы к жесткому ответу. Любые попытки захвата Калининградской области сразу нарвутся на применение Россией неконвенционального оружия приводит "Абзац" слова Картаполова

Москва уже предупредила своих "бывших партнеров" о таком развитии событий, уточнил депутат.

Посол России в Норвегии Николай Корчунов рассказал, что НАТО отрабатывает сценарии установления морской блокады и захвата Калининградской области. Страны НАТО склонны ошибочно воспринимать Балтийское море как свою внутреннюю акваторию, отметил посол.

В МИД предупредили, что Москва решительно ответит на любые попытки ввести блокаду Калининграда.