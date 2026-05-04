Москва4 мая Вести.Североатлантический альянс предпринимает активные шаги по ускоренному развитию военной инфраструктуры и наращиванию боевого потенциала в непосредственной близости от границ Калининградской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Артем Булатов в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что усиление присутствия сил НАТО в районах, граничащих с российским эксклавом, носит форсированный характер.

Посол обратил внимание на то, что в начале 2025 года под эгидой защиты жизненно важных объектов в акватории Балтийского моря были проведены учения альянса под названием "Балтийский часовой".

По словам Булатова, военная активность западного блока также выражается в непрекращающемся патрулировании воздушного пространства над Балтикой.

Представитель МИД указал на значительное увеличение частоты и масштабов проводимых маневров. Кроме того, он акцентировал внимание на росте числа провокационных действий со стороны государств — членов альянса в отношении судов, осуществляющих перевозки в интересах Российской Федерации.

Ранее МИД России предупредил о рисках ЧП на подводных объектах в Балтийском море.