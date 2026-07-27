Москва27 июлВести.Министерство обороны Литвы сообщает о передвижении военной техники НАТО в рамках маневров на территории республики по маршруту Калвария – Казлу-Руде (юго-запад республики, вблизи границ Калининградской области).
По информации военных, мероприятия поспособствуют укреплению обороноспособности прибалтийской страны и всего альянса в целом.
Передислокация союзных войск является регулярной частью деятельности НАТОговорится в заявлении ведомства
Ранее сообщалось, что Вильнюс и Рига выразили согласие на размещение на своих территориях средств ядерного сдерживания Североатлантического альянса.