Москва27 июл Вести.Министерство обороны Литвы сообщает о передвижении военной техники НАТО в рамках маневров на территории республики по маршруту Калвария – Казлу-Руде (юго-запад республики, вблизи границ Калининградской области).

По информации военных, мероприятия поспособствуют укреплению обороноспособности прибалтийской страны и всего альянса в целом.

Передислокация союзных войск является регулярной частью деятельности НАТО говорится в заявлении ведомства

Ранее сообщалось, что Вильнюс и Рига выразили согласие на размещение на своих территориях средств ядерного сдерживания Североатлантического альянса.