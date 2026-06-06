Пять стран НАТО провели в Латвии учения по противовоздушной обороне

Страны НАТО провели в Латвии учения противовоздушной обороны Пять стран НАТО провели в Латвии учения по противовоздушной обороне

Москва6 июн Вести.Пять стран Североатлантического альянса провели на территории Латвии учения по противовоздушной обороне Baltic Zenith 2026. Об этом заявили в министерстве обороны прибалтийской республики.

По информации ведомства, в учениях приняли участие системы ПВО Латвии, Литвы, Эстонии, Канады и Швеции.

Тренировки прошли на полигоне Юрмалциемс на побережье Балтийского моря. Участники устроили серию стрельб в дневное и ночное время.

Ранее итальянский журналист Томас Фази высказал мнение, что риск полномасштабного конфликта между Россией и НАТО возрастает на фоне провокаций со стороны Европы.