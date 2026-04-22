В перехвате над Балтикой российских Ту-22М3 участвовали истребители 6 стран НАТО ABC: истребители 6 стран НАТО перехватили бомбардировщиков РФ над Балтикой

Москва22 апр Вести.Североатлантический альянс для перехвата над Балтийским морем российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 поднял в небо истребители шести стран. Об этом сообщает телеканал ABC News.

В материале говорится, что 20 апреля два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-22М3 и порядка десяти истребителей Су-30 и Су-35 провели полет в нейтральных водах Балтийского моря.

Для сопровождения и наблюдения за российской авиацией с авиабазы НАТО в литовском Шяуляе были подняты французские истребители Rafale, а также самолеты из Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии.

До этого Минобороны России сообщало, что плановый полет авиации РФ над Балтийским морем был выполнен в соответствии с международными правилами.

Ранее также сообщалось, что в Эстонии стартовали учения истребителей НАТО, который будут проходить до 26 апреля.