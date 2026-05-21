Самолет-заправщик НАТО сделал несколько кругов над Латвией вблизи России Заправщик НАТО Airbus A330 MRTT сделал несколько кругов над Латвией

Москва21 мая Вести.Многоцелевой самолет-топливозаправщик Airbus A330-243MRTT, принадлежащий НАТО, совершил несколько кругов в небе над Латвией.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

По информации источника, авиасудно находилось под управлением Военно-воздушных сил (ВВС) Нидерландов. Самолет вылетел из аэропорта в немецком Кельне, пролетел до Латвии, после чего сделал несколько кругов с юга на север и направился обратно к точке вылета.

В материале указывается, что маневр был совершен в восточной части воздушного пространства республики. Полет проходил на существенном расстоянии от границы с Россией.

Ранее американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker, вылетевший из Тель-Авива, подал сигнал бедствия над Средиземным морем.