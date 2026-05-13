Москва13 мая Вести.Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО совершает полет в непосредственной близости от границы Украины и Польши, сообщает ТАСС.

Отмечается, что борт Boeing E-3A Sentry был замечен вблизи границы, совершая круговой полет на высоте 8 тыс. км. Самолет в настоящее время эксплуатируется Люксембургом. Он может фиксировать и определять воздушные объекты на расстоянии до 400 км.

Борт вылетел с авиабазы в немецком Гайленкирхене, после чего вошел в воздушное пространство Польши, где и находится по настоящее время: траектория его кругового полета захватывает участок неба над Люблином отметил источник агентства

Ранее подобный самолет был замечен у границы Украины в апреле.