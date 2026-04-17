Москва17 апр Вести.Американский разведывательный самолет 17 апреля совершает полет над Черным морем вблизи российских границ, установило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Борт поднялся в воздух из румынской Констанцы около 9.00 мск, прошел мимо Крыма, достиг района российско-грузинской границы, после чего развернулся обратно. Вернувшись к аэродрому вылета, воздушное судно вновь направилось в сторону Грузии, совершая второй круг над черноморской акваторией.

Как уточняет агентство, речь идет о бизнес-джете Bombardier Challenger 650, переоборудованном американской компанией Leidos для нужд радиолокационной разведки. В военном варианте воздушное судно носит обозначение Artemis II. По открытым данным, Пентагон заказал два таких самолета, второй из которых был выпущен в конце 2022 года. Основное назначение этих бортов — перехват, запись и дешифровка данных на значительном удалении.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентный рост активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс наращивает присутствие, характеризуя свои действия как "сдерживание российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность усилением военного потенциала блока в Европе.