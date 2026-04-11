Москва11 апр Вести.Семь часов патрулирует воздушное пространство над Черным морем американский самолет-разведчик. Его маршрут пролегает вдоль южного побережья Крыма и Краснодарского края.

Маршрут самолета отслеживает приложение Flightradar.

Самолет вылетел с аэродрома в румынской Констанце, после чего вошел в район, контролируемый диспетчерами Софии рассказал авиадиспетчер

Разведывательный самолет НАТО на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II из Констанца направился в сторону Грузии, но не долетел до ее берегов примерно 170 километров. После этого американский борт развернулся, проследовал по прежнему маршруту в обратном направлении. После входа в румынское воздушное пространство переоборудованный для радиолокационной разведки американской компанией Leidos самолет развернулся и направился на восток. К 15 часам американский разведывательный самолет сделал уже четыре круга над Черным морем и продолжает патрулирование. Этот же американский самолет-шпион регулярно совершает полеты у Калининградской области.

Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II используется американскими военными прежде всего для перехвата и записи данных на большом расстоянии. Самолет не входил в воздушное пространство других стран, кроме Румынии. Он движется на высоте около 10,5 тысячи метров над поверхностью большей частью вне установленных для полетов гражданской авиации коридоров.

Президент России Владимир Путин ранее объявил пасхальное перемирие в зоне проведения спецоперации (СВО).

Вчера на дежурстве над Черным морем находился британский стратегический самолет-шпион Boeing RC-135W.