Москва27 апрВести.Небольшой американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II 27 апреля приблизился к границам России, а именно к Калининградской области, сообщило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Как предполагается, полет американского самолета проходит в рамках регулярного патрулирования.
Согласно данным, воздушный борт вылетел из Румынии. В 11.34 по московскому времени самолет пролетал над Балтийским морем севернее Гданьска, уточняется в материале.
Обычно маршрут патрулирования самолета-разведчика проходит вокруг Калининградской области, пересекая воздушное пространство Польши, а также Литвы.
Пункт назначения самолета не раскрывается.
Ранее стало известно, что истребители стран НАТО на текущей неделе проводят тренировочные полеты над Эстонией. По информации телерадиокомпании ERR, учения будут проходить до 3 мая.