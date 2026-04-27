Американский самолет-разведчик ARTEMIS II приблизился к границе России РИА Новости: американский самолет-разведчик ARTEMIS II приблизился к границе РФ

Москва27 апр Вести.Небольшой американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II 27 апреля приблизился к границам России, а именно к Калининградской области, сообщило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Как предполагается, полет американского самолета проходит в рамках регулярного патрулирования.

Согласно данным, воздушный борт вылетел из Румынии. В 11.34 по московскому времени самолет пролетал над Балтийским морем севернее Гданьска, уточняется в материале.

Обычно маршрут патрулирования самолета-разведчика проходит вокруг Калининградской области, пересекая воздушное пространство Польши, а также Литвы.

Пункт назначения самолета не раскрывается.

Ранее стало известно, что истребители стран НАТО на текущей неделе проводят тренировочные полеты над Эстонией. По информации телерадиокомпании ERR, учения будут проходить до 3 мая.