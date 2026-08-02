Самолет НАТО заметили у побережья Финского залива Самолет-разведчик НАТО пролетел у эстонского побережья в районе Финского залива

Москва2 авг Вести.Самолет-разведчик Североатлантического альянса замечен в воздушном пространстве стран Прибалтики, в том числе у побережья Эстонии в районе Финского залива. Об этом следует из данных портала Flighradar24.

Речь идет о воздушном судне Bombardier Artemis II, который вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынском городе Констанца. Самолет перемещался в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии, а также сделал разворот в районе побережья Финского залива.

К пограничным с Россией и Белоруссией районам он не приближался.

В июле сообщалось, что американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий НАТО, находился в небе над побережьем Черного моря в румынском воздушном пространстве.