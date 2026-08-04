Москва4 авг Вести.Противолодочный разведывательный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon заметили за патрулированием неподалеку от российского Мурманска. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

В 13.40 мск самолет вылетел из исландского аэропорта Кефлавик на северо-восток. Через 40 минут, отойдя от северного берега Исландии, он выключил транспондер и пропал с радаров.

По данным агентства, сигнал восстановился лишь в 16.35 мск – борт зафиксировали севернее Норвегии. Затем он сделал несколько кругов на широте Териберки и около 18.00 мск двинулся на восток.

Днем ранее самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II провел над акваторией Черного моря рекордные девять часов.