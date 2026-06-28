Москва28 июн Вести.Полет американского самолета разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II зафиксирован над нейтральными водами Черного моря. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза (ЕС).

Борт, постоянно базирующийся в румынской Констанце, вновь работает над нейтральными водами Черного моря, совершая полеты с запада на восток акватории и обратно сказал собеседник агентства

Самолет, добавил он, движется на высоте около 9,5 км вне трасс, определенных для полетов гражданских самолетов, и не входит в воздушное пространство ни одного из прибрежных государств.

Собеседник агентства указал на то, что обычно Bombardier Challenger 650 Artemis II летает только по будним дням и его полет в выходной является достаточно редким случаем.

Он также напомнил, что данный борт с начала июня был замечен над Черным морем уже несколько раз. Также самолет летал в непосредственной близости от Калининградской области, когда облетал ее по кругу через воздушное пространство Литвы и Польши.

Ранее сообщалось, что британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint дважды в течение апреля 2026 года был перехвачен российскими истребителями в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства обороны Великобритании.