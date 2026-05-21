Москва21 маяВести.Британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint дважды в течение апреля был перехвачен российскими истребителями в воздушном пространстве над Черным морем.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства обороны Великобритании, размещенного в соцсети X.
Согласно данным ведомства, в одном из случаев российский Су-35, маневрируя, приблизился к британскому самолету на близкое расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота RC-135.
В ходе другого инцидента Су-27 пролетел в 6 метрах от носовой части британского разведывательного самолета.
В комментарии Министерства обороны Великобритании также говорится, что в адрес посольства России в Лондоне был направлен дипломатический демарш.
Кроме того, в середине апреля над черноморской акваторией также был замечен американский самолет-разведчик, который вылетел из румынской Констанцы, долетел до российско-грузинской границы, после чего развернулся в обратном направлении.