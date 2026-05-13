В Польше заявили о перехвате над Балтикой российского самолета-разведчика Ил-20 Глава МО Польши заявил о перехвате над Балтикой российского самолета Ил-20

Москва13 мая Вести.Польские истребители якобы перехватили в международном воздушном пространстве над Балтикой российский самолет Ил-20. Об этом написал на своей странице в соцсети Х министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Наши самолеты перехватили над международными водами в Балтийском море российский самолет-разведчик Ил-20 сообщил глава польского военного ведомства

По словам Косиняка-Камыша, российский самолет якобы выполнял полет без включенного транспондера.

Под этим сообщением министр разместил фотографию Ил-20 с бортовым номером RF-95671 Военно-космических сил России, выполняющего полет над поверхностью моря.

При этом Оперативное командование видов вооруженных сил Польши заявило, что в связи с полетом российского самолета "нарушения польского воздушного пространства не произошло".

Ранее сообщалось, что дежурные военные самолеты Польши поднялись в воздух на фоне некой "активности" России на Украине. Такого рода сообщения польские военные в последнее время публикуют регулярно, и эти меры, как правило, совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. Варшава также сообщала о задействовании авиации 24 марта и 3 апреля.