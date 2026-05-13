Польша подняла в воздух авиацию на фоне якобы активности РФ Авиация Польши поднята по тревоге из-за якобы активности России

Москва13 мая Вести.Дежурные военные самолеты Польши подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, информирует в соцсети X оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

Польская и союзническая авиация начала действовать в… (польском -ред.) воздушном пространстве отмечает командование

При этом радиолокационная разведка и системы ПВО Польши приведены в максимальную боеготовность, указывается в сообщении. Кроме самолетов в воздух также поднят вертолет.

Подобные сообщения польские военные в последнее время публикуют регулярно, эти меры как правило совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. Так, Варшава сообщала об использовании авиации 24 марта и 3 апреля.