Польша подняла в воздух истребители на фоне якобы активности России на Украине ВВС Польши подняли истребители в воздух из-за "активности" РФ на Украине

Москва16 апр Вести.Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Польши и их союзников поднимались в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине. Об этом сообщило Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.

В ведомстве отметили, что в воздух поднялась дежурная пара истребителей и самолет раннего предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были переведены в состояние повышенной боеготовности.

В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей ракетные удары по территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались полеты военной авиации говорится в заявлении

Как уточняется, нарушения воздушного пространства Польши зафиксировано не было, через некоторое время после вылета истребители вернулись на аэродром базирования.

3 апреля Польша также задействовала авиацию из‑за предполагаемой активности РФ на Украине.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что активная милитаризация Польши и стран Прибалтики напоминает ситуацию, сложившуюся накануне Второй мировой войны. Он выразил сожаление по поводу того, что недавно Польша и Прибалтика вышли из конвенции о запрещении пехотных мин. По словам Нарышкина, сейчас на восточных границах этих стран строятся новые фортификационные сооружения.