Москва15 апрВести.Текущая милитаризация Польши и стран Прибалтики похожа на период накануне Второй мировой войны. Такую параллель провел директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе выступления по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии.
Глава спецслужбы выразил сожаление по поводу того, что недавно Польша и Прибалтика вышли из конвенции о запрещении пехотных мин. Сейчас на восточных границах этих стран возводятся новые фортификационные сооружения.
Должен напомнить, что именно так события развивались и накануне Второй мировой войны. Однако нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запададобавил Нарышкин
Ранее издание Wirtualna Polska сообщало, что в Польше обсуждают переброску солдат НАТО в приграничье России.