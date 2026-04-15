СВР: милитаризация Польши и Прибалтики похожа на период перед Второй мировой

Милитаризацию Польши и Прибалтики сравнили с периодом перед Второй мировой СВР: милитаризация Польши и Прибалтики похожа на период перед Второй мировой

Москва15 апр Вести.Текущая милитаризация Польши и стран Прибалтики похожа на период накануне Второй мировой войны. Такую параллель провел директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе выступления по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии.

Глава спецслужбы выразил сожаление по поводу того, что недавно Польша и Прибалтика вышли из конвенции о запрещении пехотных мин. Сейчас на восточных границах этих стран возводятся новые фортификационные сооружения.

Должен напомнить, что именно так события развивались и накануне Второй мировой войны. Однако нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада добавил Нарышкин

Ранее издание Wirtualna Polska сообщало, что в Польше обсуждают переброску солдат НАТО в приграничье России.