Нарышкин рассказал о подготовке НАТО к масштабному конфликту на Востоке

Москва28 мая Вести.НАТО готовится к масштабному вооруженному конфликту на Востоке, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в рамках I Международного форума по безопасности.

Де-факто идет практическая подготовка НАТО к масштабному вооруженному конфликту на Востоке сказал он

Нарышкин уточнил, что НАТО последовательно увеличивает военный потенциал на восточном фланге, поддерживает высокую интенсивность разведывательной и учебно-тренировочной деятельности, а также модернизирует имеющуюся и создает новую инфраструктуру.

Ранее Нарышкин заявил, что ЕС превращается в военный альянс, направленный против России.