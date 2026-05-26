Москва26 маяВести.Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что страны НАТО в рамках учений и научных исследований отрабатывают механизмы нанесения ударов по Союзному государству России и Белоруссии.
По его словам, одновременно проводятся около семи исследований, в ходе которых вооруженные силы альянса создают сценарии и механизмы возможных ударов.
В ходе проведения научных исследований, а их... одновременно проходят практически семь, вооруженные силы НАТО создают механизмы нанесения ударов по Союзному государствусказал Шойгу на встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем
Он также заявил, что западные страны не скрывают агрессивных планов в отношении России и Белоруссии. Кроме того, в ряде европейских государств происходит возрождение нацистской идеологии и переписывание истории Второй мировой войны.
Шойгу подчеркнул, что Белоруссия остается ближайшим союзником России, с которым ее связывают "братские отношения, общая история, культурное и духовное родство".