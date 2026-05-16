Зеленский заявил о "планах РФ атаковать страну НАТО" с территории Белоруссии

Зеленский заявил о "планах России нанести удары по одной из стран НАТО" Зеленский заявил о "планах РФ атаковать страну НАТО" с территории Белоруссии

Москва16 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о якобы подготовке России к нанесению ударов по одному из государств-членов НАТО с территории Белоруссии.

Соответствующую публикацию на английском языке он разместил в Telegram-канале.

По словам Зеленского, РФ планирует провести "агрессивные операции на чернигово-киевском направлении" либо атаковать одну из стран Североатлантического альянса. О какой именно стране идет речь, глава киевского режима не уточнил.

Ранее Зеленский поручил усилить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на черниговско-киевском направлении, у границы с Белоруссией.