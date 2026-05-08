Москва8 мая Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский записал обращение, где вновь пригрозил ударить по России 9 мая. Ролик размещен на станице Зеленского в соцсети X.

Видео записано в некоем лесу. Как утверждает глава киевского режима, в этом месте расположены подразделения ВСУ.

То, что принесет завтрашний день, зависит от того, что мы услышим сегодня подчеркнул Зеленский

Глава киевского режима позволил себе агрессивную риторику во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване, допустив удары по РФ во время празднования Дня Победы. Затем он повторил свою угрозу, узнав, что ряд дипломатов и лидеров стран намерены посетить Россию 9 мая.

В Министерстве обороны Российской Федерации отреагировали на слова Зеленского. В ведомстве предупредили, что если ВСУ попытаются сорвать празднование Дня Победы, то в ответ будет нанесен массированный удар по Киеву. Население и дипломатов предупредили о необходимости покинуть город, в случае неблагоразумных действий со стороны руководства Украины.