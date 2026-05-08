Москва8 мая Вести.Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Об этом глава киевского режима сообщил в мессенджере Telegram.

Это произошло в ходе встречи с боевиками 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на передовой… Также был подробный доклад командира [31-й] бригады об оперативной обстановке написал Зеленский

Ранее Владимир Зеленский фактически признал, что отказался от перемирия, объявленного Россией в связи с празднованием Дня Победы. Также он вновь выступил с угрозами нанести удары по РФ 9 мая.

Зеленский неоднократно позволял себе агрессивные высказывания, в которых допускал удары по России в День Победы. Отдельно Зеленский повторил свои угрозы, когда узнал, что ряд лидеров и дипломатов иностранных государств планирует посетить РФ 9 мая.

Министерство обороны России отреагировало на высказывания Зеленского. Военные предупредили, что нанесут массированный удар по центру Киева, если украинские боевики попытаются сорвать праздничные мероприятия 9 мая.

Дипломатов и мирных жителей, находящихся в Киеве, призвали заблаговременно покинуть город на случай неблагоразумных действий киевского режима.