Зеленский "не рекомендует" иностранцам быть в Москве на 9 Мая

Зеленский снова завуалированно угрожает параду Победы в Москве Зеленский "не рекомендует" иностранцам быть в Москве на 9 Мая

Москва7 мая Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский вновь завуалированно пригрозил сорвать парад Победы 9 мая в Москве.

По его словам, Киев получил от ряда близких к России стран уведомления о том, что они посылают своих представителей принять участие торжествах.

Странное желание... В эти дни. Мы не рекомендуем написал Зеленский в своем Telegram-канале

Ранее в Минобороны РФ предупредили, что при попытке сорвать 9 мая в Москве, будет нанесен ракетный удар по центру Киева.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на празднование Дня Победы в Москву приедут лидеры Абхазии, Белоруссии, Лаоса, Малайзии, Словакии, Южной Осетии и руководства Республики Сербской (Босния и Герцеговина).