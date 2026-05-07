Москва7 маяВести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский вновь завуалированно пригрозил сорвать парад Победы 9 мая в Москве.
По его словам, Киев получил от ряда близких к России стран уведомления о том, что они посылают своих представителей принять участие торжествах.
Странное желание... В эти дни. Мы не рекомендуемнаписал Зеленский в своем Telegram-канале
Ранее в Минобороны РФ предупредили, что при попытке сорвать 9 мая в Москве, будет нанесен ракетный удар по центру Киева.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на празднование Дня Победы в Москву приедут лидеры Абхазии, Белоруссии, Лаоса, Малайзии, Словакии, Южной Осетии и руководства Республики Сербской (Босния и Герцеговина).