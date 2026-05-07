РФ не рассылала приглашений на 9 мая, но иностранные лидеры проявили инициативу Ушаков: ряд иностранных лидеров лично изъявил желание посетить Москву 9 мая

Москва7 мая Вести.Россия в этом году не рассылала специальных приглашений для иностранных лидеров на празднование Дня Победы в Москве. Однако некоторые из глав государств проявили собственную инициативу и приедут на 9 мая. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Во время брифинга с журналистами он подтвердил, что в Москве ожидают приезда лидеров Абхазии, Белоруссии, Лаоса, Малайзии, Словакии, Южной Осетии и руководства Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Они также приглашены на прием в Кремль.

Состоится торжественный прием в Кремле от имени президента России для глав государств и иностранных гостей, которые приглашены на эти мероприятия. После этого мы планируем провести целый ряд двусторонних встреч уточнил Ушаков

Он отметил, что встреча президента РФ Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко на 9 мая не запланирована. Лидеры проведут переговоры накануне.

Также Ушаков раскрыл, что верховный правитель Малайзии султан Ибрагим предложил провести встречу в формате тет-а-тет, с чем согласились в Кремле.

Ранее стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо сможет добраться до Москвы с помощью самолета. Для него свое воздушное пространство откроет Чехия. СМИ писали, что Словакия рассматривала вариант организовать поездку для премьера на автомобиле из-за закрытого неба соседей.