Источник: Фицо может приехать в Москву на День Победы на автомобиле

Словацкий премьер Фицо нашел способ добраться до Москвы на День Победы Источник: Фицо может приехать в Москву на День Победы на автомобиле

Москва28 апр Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может приехать в Москву на празднование Дня Победы на автомобиле, сообщил РИА Новости источник в польских дипломатических кругах.

Ранее стало известно, что прибалтийские страны закрыли свое воздушное пространство для самолета словацкого премьера.

По моей информации, принято решение добираться в Москву на автомобиле заявил источник

Он добавил, что маршрут должен пройти через территорию Польши и Белоруссии. Наземное путешествие транзитом не требует разрешения властей страны, пояснил собеседник агентства.

Фицо 18 апреля сообщал, что Литва и Латвия решили закрыть свое небо для его самолета. Позже в Эстонии заявили, что в этом году, как и в прошлом, не разрешат Фицо пролететь через свое воздушное пространство. Формально Польша пока рассматривает заявку на пролет самолета, однако глава польского МИД Радослав Сикорский 27 апреля заявил, что "проблема перестала существовать".

О планах участвовать в торжествах в Москве по случаю празднования Дня Победы Фицо объявил 7 апреля.

На прошлом параде в Москве помимо Фицо был президент Сербии Александр Вучич. В минувший понедельник Вучич заявил, что пока не принял решения о поездке в Москву.