Москва8 маяВести.Правительственный самолет Словакии, на борту которого, предположительно, находится премьер-министр республики Роберт Фицо, вылетел из Братиславы в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Европейского союза.
По словам собеседника агентства, ранее власти Германии согласовали пролет словацкого самолета.
Собеседник добавил, что в целом полет в Москву может занять около 4 часов.
Ранее Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы. Среди прочих в нем значится Фицо. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, в рамках визита в столицу РФ глава словацкого правительства возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с президентом России Владимиром Путиным.