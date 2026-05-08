Фицо вылетел в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы, пишут СМИ ТАСС: правительственный самолет Словакии вылетел из Братиславы в Москву

Москва8 мая Вести.Правительственный самолет Словакии, на борту которого, предположительно, находится премьер-министр республики Роберт Фицо, вылетел из Братиславы в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Европейского союза.

По словам собеседника агентства, ранее власти Германии согласовали пролет словацкого самолета.

Борт правительства Словакии вылетел из Братиславы сказал он

Собеседник добавил, что в целом полет в Москву может занять около 4 часов.

Ранее Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы. Среди прочих в нем значится Фицо. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, в рамках визита в столицу РФ глава словацкого правительства возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с президентом России Владимиром Путиным.