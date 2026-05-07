Ушаков: Фицо возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с Путиным

Ушаков рассказал об участии Фицо в мероприятиях, посвященных Дню Победы Ушаков: Фицо возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с Путиным

Москва7 мая Вести.В рамках визита в Москву премьер-министр Словакии Роберт Фицо возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

В ходе переговоров Путин и Фицо обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Состоятся переговоры с председателем правительства Словакии Робертом Фицо сказал Ушаков

Ранее в МИД Польши заявили, что страна готова пропустить самолет Фицо в Россию, если он разблокирует помощь Украине.