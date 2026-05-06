Москва6 маяВести.Польша готова пропустить самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию, если он разблокирует помощь Украине. Об этом сказал глава польского МИД Радослав Сикорский.
Словацкий премьер неоднократно высказывался против предоставления кредита киевскому режиму.
Если он (Фицо. – Прим. ред.) разблокирует помощь Украине и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисспередает портал Dennik слова Сикорского
Ранее Фицо заявил, что он намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата на праздновании 9 мая.