МИД Польши: Фицо пропустят в Москву, если он разблокирует помощь Киеву

В Варшаве назвали условие для пропуска самолета Фицо в Москву МИД Польши: Фицо пропустят в Москву, если он разблокирует помощь Киеву

Москва6 мая Вести.Польша готова пропустить самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию, если он разблокирует помощь Украине. Об этом сказал глава польского МИД Радослав Сикорский.

Словацкий премьер неоднократно высказывался против предоставления кредита киевскому режиму.

Если он (Фицо. – Прим. ред.) разблокирует помощь Украине и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс передает портал Dennik слова Сикорского

Ранее Фицо заявил, что он намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата на праздновании 9 мая.