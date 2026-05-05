Москва5 маяВести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не будет присутствовать на военном параде в Москве, посвященном Дню Победы, поскольку этого не предполагает формат его визита в Россию, который был апробирован в предыдущие годы.
Соответствующее заявление глава правительства сделал во время визита в Ереван, сообщила местная газета SME.
Я планирую возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы от лица словацкого народа выразить благодарность за освобождение (Братиславы от нацистов весной 1945 года – прим. ред.). Также у меня запланирована короткая встреча с президентом России Владимиром Путиным. На этом моя программа завершается. Участие в параде я не рассматриваю. Формат визита останется прежнимцитирует премьера издание
Фицо подчеркнул, что на заседании Европейского политического сообщества, прошедшем в Ереване, ни один из европейских лидеров не задал ему вопросов о предстоящем визите в Россию. По словам политика, это связано с тем, что у него есть "неопровержимые аргументы" в пользу своей позиции.
В начале апреля Фицо выразил желание посетить Москву на День Победы. Это решение политика вызвало критику со стороны официальных лиц и руководства ряда стран Запада.
Так, Эстония уже отказалась предоставить самолету главы словацкого правительства разрешение на пролет через свое воздушное пространство для поездки в российскую столицу.
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Фицо приедет в Москву в преддверии торжеств, приуроченных к 9 Мая.
29 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что финальный список иностранных гостей, которые посетят парад Победы на Красной площади, будет оглашен позднее.