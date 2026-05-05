Фицо объяснил, почему в ходе визита в Москву не посетит Парад Победы

"Формат, как и прежде": Фицо раскрыл детали предстоящего визита в РФ на 9 Мая Фицо объяснил, почему в ходе визита в Москву не посетит Парад Победы

Москва5 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не будет присутствовать на военном параде в Москве, посвященном Дню Победы, поскольку этого не предполагает формат его визита в Россию, который был апробирован в предыдущие годы.

Соответствующее заявление глава правительства сделал во время визита в Ереван, сообщила местная газета SME.

Я планирую возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы от лица словацкого народа выразить благодарность за освобождение (Братиславы от нацистов весной 1945 года – прим. ред.). Также у меня запланирована короткая встреча с президентом России Владимиром Путиным. На этом моя программа завершается. Участие в параде я не рассматриваю. Формат визита останется прежним цитирует премьера издание

Фицо подчеркнул, что на заседании Европейского политического сообщества, прошедшем в Ереване, ни один из европейских лидеров не задал ему вопросов о предстоящем визите в Россию. По словам политика, это связано с тем, что у него есть "неопровержимые аргументы" в пользу своей позиции.

В начале апреля Фицо выразил желание посетить Москву на День Победы. Это решение политика вызвало критику со стороны официальных лиц и руководства ряда стран Запада.

Так, Эстония уже отказалась предоставить самолету главы словацкого правительства разрешение на пролет через свое воздушное пространство для поездки в российскую столицу.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Фицо приедет в Москву в преддверии торжеств, приуроченных к 9 Мая.

29 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что финальный список иностранных гостей, которые посетят парад Победы на Красной площади, будет оглашен позднее.