Эстония не пустит самолет Фицо в Москву через свое небо Эстония запретит пролет самолета премьера Словакии Фицо для визита в Москву

Москва19 апр Вести.Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна официально заявил, что Таллин не разрешит использование своего воздушного пространства самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо, направляющемуся в Москву на парад Победы. По сообщению портала ERR, решение продиктовано принципиальной позицией республики: небо Эстонии не должно использоваться для шагов по укреплению связей с Российской Федерацией.

Роберт Фицо планирует посетить торжества в Москве 9 мая 2026 года, продолжая традицию своего участия в мероприятии (премьер Словакии также посещал российскую столицу на День Победы в 2025 году). Несмотря на запрет со стороны прибалтийской страны, эксперты отмечают, что визит не будет сорван: у правительственного борта Словакии остается как минимум три альтернативных маршрута для перелета в Москву в обход стран Балтии.