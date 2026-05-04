TEC: план визита Фицо в Москву на День Победы выявил разногласия в ЕС

Реакция ЕС на визит Фицо в Москву продемонстрировала раскол Европы TEC: план визита Фицо в Москву на День Победы выявил разногласия в ЕС

Москва4 мая Вести.Реакция стран Евросоюза на предстоящий визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на День Победы продемонстрировала сохраняющиеся противоречия внутри объединения. Об этом пишет The European Conservative.

Отмечается, что после объявления о поездке ряд стран, включая Польшу и государства Прибалтики, отказались разрешить пролет словацкого правительственного самолета через свою территорию, тогда как Чехия, напротив, согласовала такой запрос.

Запланированная поездка Фицо в Москву на празднование Дня Победы вновь подчеркнула острые разногласия внутри Европы говорится в публикации

В материале подчеркивается, что в ЕС по-прежнему нет единой позиции по отношениям с Россией. В частности, Фицо и уходящий с поста премьер-министра Венгрии Виктор Орбан выступают за сохранение диалога с Москвой, тогда как ряд других европейских лидеров считают подобные контакты подрывающими единство блока.

Ранее Фицо сообщил, что планирует посетить Москву в дни празднования Победы. Он совершит турне по различным странам.