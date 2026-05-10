СМИ: визит Фицо в Россию вызвал недовольство европейских политиков Euractiv: лидеры ЕС недовольны визитом Фицо в Москву

Москва10 мая Вести.Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву 9 Мая вызвал недовольство политиков Европейского союза (ЕС), сообщает портал Euractiv.

Брюссель предупредил Словакию о проблемах с финансированием словацкого Агентства сельскохозяйственных платежей (PPA), что ставит под угрозу платежи и деньги фермеров, отмечает портал.

Визит состоится на фоне пристального внимания со стороны Брюсселя и внутреннего давления, сопровождающего попытки [Фицо] представить себя в качестве решительного пророссийского деятеля внутри ЕС подчеркивает Euractiv

Фицо заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что Словакия надеется на восстановление нормальных отношений с Москвой, несмотря на возникновение нового железного занавеса.

Путин в ходе встречи с Фицо обсудил тему урегулирования конфликта на Украине.