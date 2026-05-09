Путин: отношения РФ и Словакии осложнены навязываемой ЕС и НАТО конфронтацией

Москва9 мая Вести.Российско-словацкие отношения осложнены внешнеполитической конъюнктурой и конфронтационной линией, которая, по мнению Москвы, навязывается Евросоюзом и НАТО. Несмотря на это, отношения между двумя странами постепенно восстанавливаются. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо Путин отметил снижение товарооборота между странами в этом и прошлом году. Он выразил надежду, что визит Фицо поможет понять, что можно сделать для восстановления и развития торговых связей.

Российско-словацкие отношения… сейчас они осложнены событиями, связанными с тем, что происходит на Украине, и внешнеполитической конъюнктурой, конфронтационной линией, которая, как мы считаем, навязывается ЕС и НАТО сказал он

При этом он подчеркнул, что правительство Словакии стремится проводить суверенную внешнюю политику и выстраивать прагматичный курс в отношении России.

В свою очередь словацкий премьер заявил о поддержке политики, направленной на дружественные отношения со всеми заинтересованными сторонами. Фицо отметил, что видит опасность возникновения нового "железного занавеса", и выразил убеждение, что обе страны могут предпринять шаги для воссоздания стандартных отношений в кратчайшее время.

Фицо прибыл в Москву накануне, чтобы принять участие в мероприятиях в честь Дня Победы. На лацкан пиджака он также прикрепил георгиевскую ленточку.