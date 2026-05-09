Москва9 маяВести.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообщались тет-а-тет перед началом официальных переговоров.
Разговор прошел в Зеленой гостиной в присутствии переводчика. Главы государств провели содержательную беседу.
В ходе уже официальных переговоров Путин и Фицо должны обсудить международное сотрудничество в различных сферах, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам текущей повестки.
Ранее Фицо прибыл в Кремль на прием в честь Дня Победы. Также его посетили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и узбекский лидер Шавкат Мирзиеев.