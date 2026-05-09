Путин и Фицо кратко пообщались перед началом официальных переговоров

Путин недолго пообщался с Фицо перед началом переговоров Путин и Фицо кратко пообщались перед началом официальных переговоров

Москва9 мая Вести.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообщались тет-а-тет перед началом официальных переговоров.

Разговор прошел в Зеленой гостиной в присутствии переводчика. Главы государств провели содержательную беседу.

В ходе уже официальных переговоров Путин и Фицо должны обсудить международное сотрудничество в различных сферах, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам текущей повестки.

Ранее Фицо прибыл в Кремль на прием в честь Дня Победы. Также его посетили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и узбекский лидер Шавкат Мирзиеев.