Москва9 маяВести.Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал главе российского государства о встрече с Владимиром Зеленским. Это на пресс-походе в Кремле подтвердил президент РФ.
Но Путин опроверг сообщение словацкой газеты Pravda о возможной передаче словацким премьером послания Зеленского для него.
Господин Фицо мне сказал о своей встрече. Как бы особого послания там и не былоразъяснил Путин
Путин и Фицо действительно обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине. Премьер Словакии передал российскому президенту, что Зеленский готов ко встрече с президентом РФ.
После этого был получен ответ, о котором рассказал сам Роберт Фицо. Путин ответил на это, заявил он: "если Зеленский действительно заинтересован во встрече, то должен позвонить в Кремль".
Между тем канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже пригрозил Фицо, что его ждет "серьезный разговор, когда он вернется из Москвы".