Путин: Фицо рассказал о встрече с Зеленским, но от него не было особого послания

Москва9 мая Вести.Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал главе российского государства о встрече с Владимиром Зеленским. Это на пресс-походе в Кремле подтвердил президент РФ.

Но Путин опроверг сообщение словацкой газеты Pravda о возможной передаче словацким премьером послания Зеленского для него.

Господин Фицо мне сказал о своей встрече. Как бы особого послания там и не было разъяснил Путин

Путин и Фицо действительно обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине. Премьер Словакии передал российскому президенту, что Зеленский готов ко встрече с президентом РФ.

После этого был получен ответ, о котором рассказал сам Роберт Фицо. Путин ответил на это, заявил он: "если Зеленский действительно заинтересован во встрече, то должен позвонить в Кремль".

Между тем канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже пригрозил Фицо, что его ждет "серьезный разговор, когда он вернется из Москвы".