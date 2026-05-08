Москва8 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе своего предстоящего визита в Москву 9 мая выступит в роли дипломатического посредника.

Об этом сообщает новостной портал Marker со ссылкой на госсекретаря словацкого Министерства иностранных дел Растислава Хованеца.

По его словам, глава правительства страны намерен передать российскому руководству послание от президента Украины Владимира Зеленского. Представитель внешнеполитического ведомства также выразил мнение, что в процессе переговоров словацкий премьер рассчитывает получить от президента РФ Владимира Путина актуальные сведения о российском видении путей прекращения вооруженного конфликта. Хованец добавил, что прямой диалог с российским лидером может предоставить ценную информацию о перспективах усилий по достижению мира в регионе.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в рамках визита в Москву премьер-министр Словакии Роберт Фицо возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с президентом России Владимиром Путиным.