Фицо выразил надежду на воссоздание нормальных отношений с Россией Фицо: Словакия надеется на восстановление нормальных отношений с РФ

Москва9 мая Вести.Несмотря на наличие нового железного занавеса, Словакия надеется на восстановление нормальных отношений с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Премьер Словакии прибыл в Кремль в честь 9 Мая. На лацкане его пиджака надета георгиевская ленточка.

Я вижу, что у нас опять возникает железный занавес. Я поддерживаю взаимовыгодные дружественные отношения. И я убежден, что и Словакия, и Российская Федерация могут сделать несколько шагов в кратчайшее время, которые будут направлены на воссоздание стандартных отношений отметил Фицо

Глава правительства Словакии подчеркнул, что его страна получает "значительные ресурсы" из РФ, а именно нефть и газ. Фицо отметил, что Братислава "не может ограничиваться сотрудничеством только в этой области".

Ранее итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне заявил, что лидерам Евросоюза следовало прилететь в Москву на День Победы, как это сделал Роберт Фицо.