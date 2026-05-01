Фицо: о подробностях встреч с Путиным меня спрашивают "в туалетах Брюсселя"

Фицо заявил, что "в туалетах Брюсселя" его спрашивают о встречах с Путиным Фицо: о подробностях встреч с Путиным меня спрашивают "в туалетах Брюсселя"

Москва1 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал европейских лидеров за лицемерие относительно его контактов с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Фицо, он получает массу критики за встречи с Путиным, но потом "в туалетах Брюсселя" у него выспрашивают подробности этих встреч.

Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня. Когда я возвращаюсь, все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал. Почему же они сами не пойдут пообщаться с ним? заявил Фицо на встрече со студентами в Ружомбероке

Словацкий премьер подчеркнул, что для разрешения глобальных конфликтов и снижения напряженности необходимо общение.

В ходе встречи Фицо также подтвердил свои планы посетить Москву и принять участие в мероприятиях, связанных с празднованием Дня Победы. Выступление премьер-министра Словакии опубликовал YouTube-канал APT News.

29 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил приезд Фицо в Москву на парад Победы. Из-за того, что страны Прибалтики закрыли свое небо для самолета премьера Словакии, ему придется добираться до российской столицы на автомобиле.

Ранее Фицо призвал к отмене санкций на импорт российских нефти и газа и призвал Европу к немедленному восстановлению диалога с Москвой.