Москва1 маяВести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал европейских лидеров за лицемерие относительно его контактов с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Фицо, он получает массу критики за встречи с Путиным, но потом "в туалетах Брюсселя" у него выспрашивают подробности этих встреч.
Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня. Когда я возвращаюсь, все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал. Почему же они сами не пойдут пообщаться с ним?заявил Фицо на встрече со студентами в Ружомбероке
Словацкий премьер подчеркнул, что для разрешения глобальных конфликтов и снижения напряженности необходимо общение.
В ходе встречи Фицо также подтвердил свои планы посетить Москву и принять участие в мероприятиях, связанных с празднованием Дня Победы. Выступление премьер-министра Словакии опубликовал YouTube-канал APT News.
29 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил приезд Фицо в Москву на парад Победы. Из-за того, что страны Прибалтики закрыли свое небо для самолета премьера Словакии, ему придется добираться до российской столицы на автомобиле.
Ранее Фицо призвал к отмене санкций на импорт российских нефти и газа и призвал Европу к немедленному восстановлению диалога с Москвой.