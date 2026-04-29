Москва29 апр Вести.Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил приезд премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на парад Победы.

Фицо 7 апреля объявил о планах принять участие в майских торжествах в Москве по случаю празднования Дня Победы.

Гости будут. Про Фицо много говорят, так что Фицо могу подтвердить сказал Ушаков журналистам

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему парад 9 мая на Красной площади пройдет без военной техники. По его словам, решение связано с текущей оперативной обстановкой, вопросами безопасности и террористической активностью киевского режима.

У словацкого премьера возникли проблемы, после того как прибалтийские страны закрыли свое пространство для его проезда. Но этот вопрос вскоре был урегулирован: источник в польских дипломатических кругах сообщил, что Фицо отправится в Россию через Польшу и Белоруссию на автомобиле.