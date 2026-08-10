Мирзиеев направил в Россию спецгруппу после гибели узбекистанцев в Нижнекамске

Мирзиеев направил в РФ спецгруппу после гибели граждан Узбекистана в Нижнекамске Мирзиеев направил в Россию спецгруппу после гибели узбекистанцев в Нижнекамске

Москва10 авг Вести.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился направить в РФ спецгруппу в связи с гибелью восьми выходцев из республики после удара БПЛА в Нижнекамске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС страны.

Отмечается, что в специальную рабочую группу войдут представители МЧС, МИД, Минздрава, Миграционной службы и других ведомств.

По поручению Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиеева [...] в Российскую Федерацию направлена специальная рабочая группа говорится в заявлении

Также стало известно, что Мирзиеев поручил создать правительственную комиссию, которая займется сбором информации о состоянии пострадавших граждан республики и оказанием им помощи, а также организацией транспортировки тел погибших на родину.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что виновные в атаке на Нижнекамск будут выявлены и наказаны. Дипломат призвала мировую общественность осудить террористические атаки киевского режима.