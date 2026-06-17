Путин поручил Мурашко срочно помочь пострадавшим от атаки ВСУ в Брянской области

Путин дал срочное поручение после атаки ВСУ на автобус в Брянской области Путин поручил Мурашко срочно помочь пострадавшим от атаки ВСУ в Брянской области

Москва17 июн Вести.Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко незамедлительно организовать помощь пострадавшим в результате теракта украинских боевиков в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков в разговоре с журналистами подчеркнул, что Путин созвонился с главой Минздрава после удара беспилотника ВСУ по автобусу, в котором ехала детская футбольная команда.

Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области сказал Песков

БПЛА украинских боевиков 17 июня целенаправленно ударил по автобусу, в котором находились 44 человека, включая 28 детей. В результате атаки погибла супруга тренера, пострадали семь человек, из них пятеро – дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Юные спортсмены направлялись из белорусского города Речица в Геленджик.

Белоруссия потребовала от Украины исчерпывающих объяснений в связи с произошедшим.