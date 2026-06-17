Генпрокуратура контролирует расследование дела об атаке на автобус под Брянском Расследование теракта в Брянской области взяла на контроль Генпрокуратура

Москва17 июн Вести.Генеральная прокуратура России контролирует расследование уголовного дела, возбужденного после атаки ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Юлиана Алексеева.

По поручению Александра Гуцана прокуратура Брянской области контролирует соблюдение прав пострадавших в результате атаки БПЛА по автобусу с детской футбольной командой… В Генпрокуратуре России поставлено на контроль расследование возбужденного по данному факту уголовного дела сказала Алексеева

Украинский БПЛА ударил по автобусу 17 июня, в среду. В момент атаки в салоне находились 44 пассажира, в том числе 28 детей. В результате погибла супруга тренера. Пострадали восемь человек, включая шестерых детей.

В регионе организована горячая линия. Раненых в больнице посетил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.