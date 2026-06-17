RT: при ударе ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области погибла жена тренера

Супруга детского тренера погибла при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области RT: при ударе ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области погибла жена тренера

Москва17 июн Вести.Супруга тренера погибла в результате атаки украинских боевиков на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области, передает RT со ссылкой на информацию белорусских силовых структур. Юные спортсмены направлялись из Гомеля в Геленджик.

БПЛА противника целенаправленно ударил по автобусу 17 июня, в среду. В момент атаки в салоне находились 44 пассажира, из них 28 детей. По последним данным, пострадали семеро, в том числе пять детей, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.