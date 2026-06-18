Депутат Рады Дмитрук осудил удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

В Раде обвинили Зеленского в убийстве детей после атаки ВСУ на автобус Депутат Рады Дмитрук осудил удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

Москва18 июн Вести.Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук осудил удар ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии.

ВСУ ударили по белорусскому автобусу в Брянской области днем 17 июня. Он перевозил детскую футбольную команду города Речицы из Гомеля на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла супруга тренера, восемь человек, в том числе шестеро детей, пострадали.

(Глава киевского режима Владимир – прим. ред.) Зеленский дроном атаковал автобус…, есть погибшая и раненые дети в тяжелом состоянии. Избивать и убивать женщин и детей — это его высшее достижение! написал Дмитрук в Telegram-канале

Министерство иностранных дел Белоруссии подчеркнуло, что ВСУ совершили акт терроризма. Минск потребовал объяснений от Киева.

Организация Объединенных Наций (ООН) осудила теракт. Российский МИД призвал международные организации дать честную оценку действиям ВСУ в Брянской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что в европейских столицах вновь проигнорируют совершенное боевиками киевского режима преступление.