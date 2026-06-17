Захарова: Зеленский лицемерит о том, что привержен защите детей

МИД РФ решительно осудил очередное гнусное преступление режима Зеленского Захарова: Зеленский лицемерит о том, что привержен защите детей

Москва17 июн Вести.Россия решительно осуждает гнусное преступление режима Владимира Зеленского в связи с ударом БПЛА ВСУ по гражданскому автобусу, перевозившему на отдых в Геленджик детей из спортивных школ из белорусских Гомеля и Речицы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних, пострадали. Погибла сопровождавшая юных спортсменов женщина.

Решительно осуждаем это гнусное преступление режима Зеленского, который вопреки своим лицемерным заявлениям о якобы приверженности защите детей, сознательно подвергает их опасности и без колебания, как это было в Старобельске, делает их мишенью спланированных ударов ВСУ приводит слова Захаровой пресс-служба МИД

Она также призвала мировую общественность оценить и решительно осудить преступные действия киевского режима.

Ранее в МИД заявили, что Киев не сможет избежать ответственности за теракт в Старобельском колледже в ЛНР, несмотря на попытки Запада обелить его.