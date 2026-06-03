МИД РФ призвал международное сообщество осудить атаку ВСУ на автобус в ДНР

Захарова призвала мировое сообщество осудить теракт ВСУ в Енакиеве МИД РФ призвал международное сообщество осудить атаку ВСУ на автобус в ДНР

Москва3 июн Вести.Москва призывает мировое сообщество дать жесткую оценку атаке киевского режима на рейсовый автобус в ДНР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала удар украинских боевиков по пассажирскому автобусу в Енакиеве, ДНР.

Решительно осуждаем этот террористический акт… Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокий теракт в Енакиево говорится в заявлении МИД

Захарова подчеркнула, что замалчивание этого преступления равносильно одобрению антигуманной политики главы киевского режима Владимира Зеленского.

Она также привела данные, согласно которым после обстрела рейсового автобуса в небе фиксировались дроны-разведчики ВСУ. Беспилотники могли снимать последствия совершенного военного преступления.

Киевский режим, терпящий поражение на поле боя, стремится выместить бессильную злобу на беззащитных мирных жителях. Так же поступали более 80 лет назад бежавшие с оккупированных территорий немецко-фашистские захватчики и их бандеровские прихвостни, предчувствовавшие свое неминуемое поражение подчеркнула Захарова

Дипломат выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось, что количество жертв в результате теракта украинских боевиков выросло до восьми человек. 11 мирных жителей, среди которых ребенок, были ранены. Трое из них помещены в реанимацию в тяжелом состоянии.