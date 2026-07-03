МИД: игнорирование удара ВСУ по рынку в Токмаке станет согласием с преступлением

В МИД России прокомментировали удар ВСУ по рынку в Токмаке МИД: игнорирование удара ВСУ по рынку в Токмаке станет согласием с преступлением

Москва3 июл Вести.Игнорирование странами и международными структурами удара вооруженных сил Украины по рынку в городе Токмак Запорожской области будет означать согласие с действиями киевского режима. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат назвала удар по рынку гнусным военным преступлением режима Владимира Зеленского, который с молчаливого одобрения Запада развязал войну против мирных жителей. Захарова призвала все мировые правительства, профильные международные структуры, а также независимые СМИ дать честную оценку действиям Украины.

Игнорирование этого, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ

Она подчеркнула, что все причастные к удару будут установлены и привлечены к ответственности.

По последним данным, в результате удара украинских войск по рынку в Токмаке погибли 5 мирных жителей, еще 18 пострадали. Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело о теракте.